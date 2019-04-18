Американский флот просит деньги на ускорение работ по морскому лазеру

Военно-морской флот Соединенных Штатов Америки намеревается ускорить разработку многофункциональной лазерной системы Helios. Для этого ВМС собираются просить у Сената и Конгресса еще несколько десятков миллионов долларов.

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В том случае, если военно-морские силы США получат запрашиваемые ими 80 миллионов долларов, работа над системой лазерного вооружения High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler with Surveillance может пойти гораздо быстрее. С таким заявлением в Комитете по вооруженным силам Сената Соединенных Штата выступил Джон Ричардсон, руководитель военно-морскими операциями ВМС.

Ричардсон отвечал на вопрос о причинах включения программы в т.н. список "не оплаченных приоритетов - список пожеланий, куда включаются программы, для которых армия, авиация или флот хотят получить дополнительное финансирование сверх обычного бюджета.

Если бы флот получил немного больше денег, мы могли бы развивать эту программу более интенсивно

- сказал четырехзвездный адмирал законодателям.

В соответствии с бюджетными документами служба запрашивает 101 миллион долларов США в 2020 финансовом году для всего семейства лазерных систем ВМФ (NLFoS) – они будут направлены на создание высокоэнергетического лазерного оружия палубного базирования. Если законодатели одобрят выделение этих средств, военно-морские силы направят их на системы лазерного вооружения надводного флота (SNLWS), в которую входит HELIOS, а также для разработки твердотельного лазера (SSL-TM).

SNLWS занимается наблюдением за небольшими скоростными кораблями и БПЛА, а также борьбой с ними. Он включает в себя разработку усовершенствованной опытной системы лазерного оружия класса 60 кВт или выше. В рамках работы над SSL-TM будет построен усовершенствованный демонстратор высокоэнергетического лазерного оружия мощностью 150 кВт, который будет установлен на десантный корабль "Сан-Антонио" класс для морских испытаний в 2020 году.

Несмотря на достаточно крупный запрос, по сравнению с прежними годами финансовые требования флота США по дополнительному финансированию лазерной программы значительно снизились.

Высокоэнергетический лазер (с интегрированной слепящей составляющей) и системой наблюдения HELIOS состоит из трех подсистем. Оптическая система фокусировки будет выполнять также разведывательные функции: она будет следить за дальними объектами.

Маломощный лазер предназначен ослеплять сенсоры, датчики и оптические системы наблюдения и наведения противника.

Главное оружие – лазер мощностью от 60 до 150 кВт – предназначено для уничтожения малых судов и БПЛА.