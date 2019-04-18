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18.04.2019
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" и "Газпром нефть" утвердили план мероприятий по программе сотрудничества

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы "Роскосмоса" и "Газпром нефти" Дмитрий Рогозин и Александр Дюков подписали план мероприятий по реализации совместных проектов.

"Вместе с А.Дюковым подписали План мероприятий в рамках сотрудничества между ПАО "Газпром Нефть" и "Роскосмосом", - сообщил Д.Рогозин в среду на странице в Twitter.

Он напомнил, что "Роскосмос" и "Газпром нефть" ранее наладили производство оборудования для добычи нефти.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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