"Роскосмос" и "Газпром нефть" утвердили план мероприятий по программе сотрудничества
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы "Роскосмоса" и "Газпром нефти" Дмитрий Рогозин и Александр Дюков подписали план мероприятий по реализации совместных проектов.
"Вместе с А.Дюковым подписали План мероприятий в рамках сотрудничества между ПАО "Газпром Нефть" и "Роскосмосом", - сообщил Д.Рогозин в среду на странице в Twitter.
Он напомнил, что "Роскосмос" и "Газпром нефть" ранее наладили производство оборудования для добычи нефти.
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