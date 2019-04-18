"Роскосмос" и "Газпром нефть" утвердили план мероприятий по программе сотрудничества

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Главы "Роскосмоса" и "Газпром нефти" Дмитрий Рогозин и Александр Дюков подписали план мероприятий по реализации совместных проектов.

"Вместе с А.Дюковым подписали План мероприятий в рамках сотрудничества между ПАО "Газпром Нефть" и "Роскосмосом", - сообщил Д.Рогозин в среду на странице в Twitter.

Он напомнил, что "Роскосмос" и "Газпром нефть" ранее наладили производство оборудования для добычи нефти.