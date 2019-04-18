Первый российский экспедиционный корабль пришлось перепроектировать

"Объединенная судостроительная корпорация" вынуждена будет перепроектировать первый российский экспедиционный корабль, его построят в 2024 году, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Нас торопят, мы хотим его закончить в 2024 году, но это тяжёлая история. Его придётся перепроектировать", – передает его слова РИА "Новости".

Рахманов ранее говорил, что разработать экспедиционное судно планируется на базе большого десантного корабля (БДК) типа "Иван Грен".

Сергей Гурьянов