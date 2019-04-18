Первый российский экспедиционный корабль пришлось перепроектировать
Большой десантный корабль "Иван Грен".
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
"Объединенная судостроительная корпорация" вынуждена будет перепроектировать первый российский экспедиционный корабль, его построят в 2024 году, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
"Нас торопят, мы хотим его закончить в 2024 году, но это тяжёлая история. Его придётся перепроектировать", – передает его слова РИА "Новости".
Рахманов ранее говорил, что разработать экспедиционное судно планируется на базе большого десантного корабля (БДК) типа "Иван Грен".
Сергей Гурьянов
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