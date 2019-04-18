Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации вооружения

ЦАМТО, 17 апреля. Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Ранее Минэкономики сообщило, что Украина планирует внедрить в 2019 году 3 тыс. технических стандартов.

"В Минэкономразвития провели анализ и пришли к выводу, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы. В Украине же советские ГОСТы ликвидированы на 90%, их заменяют европейские стандарты. А еще в конституции закреплен стратегический курс в НАТО. Будем проводить стандартизацию вооружения и военной техники в соответствии с этим курсом" – цитирует первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива пресс-служба.

Отмечается, что по решению правительства МИД Украины в установленном порядке уведомит Исполнительный комитет СНГ о прекращении для Украины действия соответствующего соглашения и протокола, передает "РИА Новости".