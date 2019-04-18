Сухопутные войска Индии намерены приобрести израильские ПТРК "Спайк"

ЦАМТО, 17 апреля. По информации индийских СМИ, командование СВ Индии продолжает процедуру закупки 12 пусковых установок и 240 ПТУР "Спайк" у израильской компании Rafael, несмотря на то, что в ноябре 2017 года Минобороны страны отказалось от подписания крупного контракта на их поставку.

Как сообщал ЦАМТО, СВ Индии инициировали закупку ПТРК четвертого поколения для устранения имеющегося дефицита данных систем в частях и замены произведенных по лицензии комплексов второго поколения 9M113 "Конкурс" и "Милан"/"Милан-2T", которые нельзя было применять в ночное время.

В 2014 году Совет по оборонным закупкам под председательством тогдашнего министра обороны Аруна Джейтли одобрил покупку 8000 ракет "Спайк" и более 300 пусковых установок, а также передачу технологий из Израиля компании Bharat Dynamics Limited (BDL). Тем не менее, по различным причинам приобретение ПТРК постоянно откладывалось. Под давлением командования СВ с Rafael Advanced Defense Systems все же были проведены переговоры об условиях заключения контракта.

Достигнутые к середине 2017 года договоренности предусматривали поставку 275 пусковых установок и 5500 ракет "Спайк". Соглашение также должно было включать передачу технологий государственной компании Bharat Dynamics Limited (BDL) для производства 1500 ПУ и 30 тыс. ракет в Индии.

В ноябре 2017 года МО Индии отказалось от подписания многомиллионного контракта на поставку ПТРК "Спайк" (275 пусковых установок и 5500 ракет) и поручило Организации оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) разработать для СВ страны в течение 3-4 лет национальный переносной противотанковый ракетный комплекс MPATGM (Man-Portable Anti-Tank Guided Missile). Причиной аннулирования проекта закупки "Спайк" называли нерешенные вопросы с передачей технологий производства комплекса компании Bharat Dynamics Limited (BDL), а также вопросы, возникшие в ходе испытаний комплекса в Индии.

Еще одним фактором, способствовавшим отказу от покупки, стала потенциальная возможность отрицательного влияния импорта на разработку DRDO национального комплекса.

В настоящее время командование СВ намерено приобрести ПТРК "Спайк" в категории "экстренные закупки" благодаря делегированным в ноябре 2018 года командованиям видов ВС полномочиям направлять до 5 млрд. рупий для удовлетворения срочных потребностей. Закупки, производимые в этой категории, не требуют одобрении возглавляемого министром обороны Совета по оборонным закупкам министерства.

По данным источника издания, СВ приобретают ПТРК "Спайк" для устранения дефицита подобных комплексов в войсках. Командование СВ не комментирует сообщения СМИ.