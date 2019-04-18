Войти
18.04.2019
ТАСС

Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется

425
0
0
Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото
Юрий Долгорукий - АПЛ проекта Борей. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Предоставлено пресс-службой «Севмаш»

Как сообщил глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, в дальнейшем будут закладываться подлодки более совершенных проектов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Атомные ракетные подводные лодки типа "Борей-А" закладываться больше не будут. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит.

"Борей-А" больше закладываться не будут", - сказал Вильнит.

Он дал понять, что в дальнейшем будут закладываться подлодки более совершенных проектов. "Все будет идти по плану", - заключил глава бюро.

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей". Первая лодка типа "Борей-А" - "Князь Владимир" - проходит испытания. Еще четыре корпуса находятся в разных стадиях постройки.

Подлодки проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А" соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным открытых источников, на "Борее-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
Похожие новости
16.05.2018
Атомная защита Арктики
20.11.2017
Новейший атомный ракетоносец "Князь Владимир" выведут из дока на "Севмаше"
03.11.2016
"Князья" подводного флота России
22.08.2016
Передача флоту второго "Ясеня" состоится только в 2018 году
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
09.07.2013
В тройке лидеров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26