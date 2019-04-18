Новых закладок атомных подводных ракетоносцев "Борей-А" не планируется

Как сообщил глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит, в дальнейшем будут закладываться подлодки более совершенных проектов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Атомные ракетные подводные лодки типа "Борей-А" закладываться больше не будут. Об этом во вторник сообщил ТАСС глава Центрального конструкторского бюро морской техники "Рубин" Игорь Вильнит.

"Борей-А" больше закладываться не будут", - сказал Вильнит.

Он дал понять, что в дальнейшем будут закладываться подлодки более совершенных проектов. "Все будет идти по плану", - заключил глава бюро.

В настоящее время корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построили и передали флоту три атомных ракетных подводных лодки типа "Борей". Первая лодка типа "Борей-А" - "Князь Владимир" - проходит испытания. Еще четыре корпуса находятся в разных стадиях постройки.

Подлодки проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А" соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным открытых источников, на "Борее-А", по сравнению с предшественниками, модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются лучшей скрытностью.