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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

Росгвардия выйдет на Красную площадь с новыми автоматами

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Источник изображения: vpk-news.ru

В День Победы по главной площади страны пройдет в пешей колонне 631 военнослужащий Росгвардии. Участники парада будут вооружены новыми автоматами АК-200 и АК-205, поступившими на оснащение ФСВНГ, сообщил первый заместитель директора силовой структуры генерал-полковник Сергей Меликов.

В сводной колонне ведомства будут маршировать парадные расчеты дивизии им. Дзержинского, Саратовского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации и Президентского  кадетского училища им. Шолохова.

В состав механизированной колонны включены многоцелевые бронированные автомобили "Тигр", "Патруль" и "Урал". Кроме того, впервые по брусчатке Красной площади пройдет расчет легких разведывательных машин типа багги. В техническом оснащении Росгвардия отличается от Вооруженных сил, поскольку ее ВВСТ заточены под исполнение специфических задач.

Главная площадка подготовки к параду организована на территории Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. 

Иван Драгомиров, корреспондент "ВПК"

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