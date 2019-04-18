НАТО не поможет: почему флот Прибалтики бессилен перед Россией

ВМС прибалтийских стран признали беспомощными

Государства Балтии уязвимы для угрозы с Востока, поскольку у них нет достаточно развитого флота, считают в Международном центре оборонных исследований в Таллине. Там отметили, что основу ВМФ Латвии, Литвы и Эстонии на сегодняшний день составляют старые минные тральщики, плохо подходящие для выполнения боевых задач. Специалисты предупреждают, что Прибалтике стоит позаботиться о финансировании своего флота, потому что в случае необходимости НАТО не сможет ей помочь.

У Прибалтийских стран нет возможности защитить свое побережье из-за плохо развитого флота, констатировали в Международном центре оборонных исследований (МЦОИ) в Таллине, отчет которого приводит Postimees. Авторы доклада пришли к выводу, что многолетнее отсутствие инвестиций в военно-морские силы стран Прибалтики делает эти государства уязвимыми для угрозы с Востока.

"Чтобы справиться в случае возможных гибридных атак со стороны России, необходимо инвестировать в военно-морской флот", - подчеркнули в докладе.

В отчете признали, что союзники прибалтийских государств по РќРђРўРћ в случае необходимости не смогут своевременно оказать им помощь, так как основные ВМС альянса сконцентрированы на защите береговой линии между Америкой и Европой.

На сегодняшний день ключевые боевые единицы ВМС Эстонии, Литвы и Латвии - это минные тральщики, предназначенные для обнаружения и уничтожения морских мин. При этом они плохо подходят для выполнения других боевых задач. К тому же их срок службы уже достаточно большой.

На вооружении ВМС Эстонии стоят три корабля такого типа: Admiral Cowan, Sakala и Ugandi. Они были произведены в Великобритании на рубеже 1980-1990 годов и до середины 2000-х находились в эксплуатации английских войск. Только после этого их продали Таллину. Таким же образом ВМС Латвии приобрели четыре минных тральщика у Нидерландов, а ВМС Литвы - два корабля у Германии.

"Балтийским странам пора перейти от траления мин к дальнейшим действиям", - отметил один из авторов отчета МЦОИ Тони Лоуренс.

Впрочем, даже если у НАТО нет возможности помочь Прибалтике в море, альянс активно поддерживает ее в воздухе. Двумя днями ранее агентство Press Association сообщило, что Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache в рамках операции по расширению военного присутствия военного блока у границ России.

Как пояснил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон, Лондон видит "очень вероятную угрозу" со стороны России. "Одна из причин, почему мы перебрасываем пять ударных вертолетов Apache, заключается в том, что мы постоянно приспосабливаемся к меняющейся ситуации, однако это касается сдерживающих факторов", - пояснил он.

Ожидается, что британские вертолеты будут пребывать в Эстонии в течение следующих трех месяцев. Поддержку в воздушном пространстве им окажут четыре разведывательных вертолета Wildcat, которые Лондон направлял до этого.

Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин подчеркнул, что "под таким благовидным предлогом" защиты прибалтийского государства от якобы угрозы со стороны России, который, по его словам, не подкреплен никакими фактами и доказательствами, Запад во главе с США готовится к провокациям против российской стороны.

"Почему-то НАТО считает, что Москве жизненно важно напасть на Прибалтику, на самом деле, все усиления западных стран напоминают подготовку к нападению на Российскую Федерацию", - сказал он ФАН.

Шерин заметил, что нельзя недооценивать известия о появлении Apache в Эстонии, так как такие вертолеты используются для выполнения серьезных боевых задач. Впрочем, как заверил собеседник агентства, Москва сможет постоять за себя.

"России придется реагировать, нашу страну потихонечку обложили. Наши войска находятся на нашей же территории, а Запад заявляет о какой-то невиданной угрозе. Это уму непостижимо, такого цинизма, хамства мало где можно увидеть. Это неслыханная наглость", - возмутился он.

Усиление военного присутствия НАТО в странах Балтии произошло после саммита в Варшаве в июле 2016 года. Тогда альянс развернул боеспособные силы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, личный состав которых в основном состоит из военнослужащих Великобритании, Канады, Германии и США.

В середине февраля этого года главы оборонных ведомств Эстонии, Латвии и Дании во время встречи в Брюсселе подписали меморандум о взаимопонимании и создании на латвийской территории штаб-квартиры многонациональной дивизии Североатлантического альянса.

"Создание штаб-квартиры Многонационального подразделения "Север" в Латвии является очень важным шагом не только в укреплении обороны Латвии, но и для безопасности всего региона. Мы гордимся тем, что являемся принимающей стороной штаб-квартиры", - подчеркнул министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

В свою очередь, глава военного ведомства Эстонии Юрий Луйк отметил, что запуск Многонациональной дивизии поможет союзникам существенно укрепить потенциал НАТО по противодействию угрозам, с которыми сталкивается Прибалтика.

"Потенциал и способность Североатлантического союза защищать нас значительно возрастут, когда дивизия "Север" начнет функционировать", - уверен представитель ведомства.

Лидия Мисник