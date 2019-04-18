Войти
18.04.2019
Военное обозрение

Перевооружение 20-й армии ЗВО на ОТРК "Искандер-М" завершится до конца года

364
0
+1

448-я ракетная бригада 20-й общевойсковой армии Западного военного округа пройдет перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" до конца этого года. Об этом в интервью газете Минобороны "Красная Звезда" сообщил командующий армией генерал-майор Андрей Иванаев.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам до конца года ракетная бригада, входящая в состав 20-й армии и имеющая на вооружении комплексы "Точка-У", будет перевооружена на ОТРК "Искандер-М". Генерал пояснил, что на сегодняшний день 448-я бригада, дислоцированная в Курске, является единственной бригадой в ЗВО, на вооружении которой еще остаются комплексы "Точка-У". При этом она в 2017 и 2018 годах признавалась лучшим соединением армии по итогам комплексных проверок.

По оценке экспертов, после перевооружения ракетного соединения 20-й армии ЗВО, завершится процесс перехода ракетных бригад Сухопутных войск с комплеса "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М".

Ранее сообщалось, что очередной, одиннадцатый бригадный комплект ОТРК "Искандер-М", изготавливаемый Коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ) совместно с предприятиями кооперации, технически готов более чем на половину. В бригадный комплект из 51 единицы техники входят: самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, ракеты, комплексная система автоматизированного управления, средства контроля технического состояния, пункт подготовки данных.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
КБМ
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.11.2018
"Торнадо", "Хризантемы" и "Искандеры". Чем вооружаются "боги войны"
22.11.2016
Машины для бога войны
24.12.2014
Цена «Искандера»
18.11.2013
Подарок к Дню артиллерии
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26