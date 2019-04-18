Перевооружение 20-й армии ЗВО на ОТРК "Искандер-М" завершится до конца года

448-я ракетная бригада 20-й общевойсковой армии Западного военного округа пройдет перевооружение на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" до конца этого года. Об этом в интервью газете Минобороны "Красная Звезда" сообщил командующий армией генерал-майор Андрей Иванаев.

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По его словам до конца года ракетная бригада, входящая в состав 20-й армии и имеющая на вооружении комплексы "Точка-У", будет перевооружена на ОТРК "Искандер-М". Генерал пояснил, что на сегодняшний день 448-я бригада, дислоцированная в Курске, является единственной бригадой в ЗВО, на вооружении которой еще остаются комплексы "Точка-У". При этом она в 2017 и 2018 годах признавалась лучшим соединением армии по итогам комплексных проверок.

По оценке экспертов, после перевооружения ракетного соединения 20-й армии ЗВО, завершится процесс перехода ракетных бригад Сухопутных войск с комплеса "Точка-У" на ОТРК "Искандер-М".

Ранее сообщалось, что очередной, одиннадцатый бригадный комплект ОТРК "Искандер-М", изготавливаемый Коломенским Конструкторским бюро машиностроения (КБМ) совместно с предприятиями кооперации, технически готов более чем на половину. В бригадный комплект из 51 единицы техники входят: самоходные пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, ракеты, комплексная система автоматизированного управления, средства контроля технического состояния, пункт подготовки данных.