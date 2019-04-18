Генпрокуратура может возбудить уголовное дело из-за "дырки" на МКС

Генеральная прокуратура России продолжает проверку, связанную с обнаруженной на МКС "дыркой". Об этом 17 апреля сообщил начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генпрокуратуры Дмитрий Демешин.

"Мы рассматриваем вопрос о возбуждении уголовного дела, для того чтобы наиболее качественно провести экспертные исследования", — цитирует Демешина "РИА Новости".

По его словам, сейчас выясняется, где именно было отверстие. Работа по этому поводу идет на межведомственном уровне.

30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

11 января стало известно, что после инцидента с дырой в обшивке РКК "Энергия"внедрила систему видеонаблюдения за сборкой космических кораблей "Союз" на всех этапах. Раньше она была только на основных участках.