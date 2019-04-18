Войти
18.04.2019
Российская газета

Новая ракета йеменских хуситов Badr-F поразила цели в Саудовской Аравии

354
0
0
Источник изображения: rg.ru

Йеменские хуситы представили свою новую тактическую ракету Badr-F. Судя по обнародованным материалам, это оружие уже прошло успешные испытания не только на полигоне, но и отработав по реальным целям, расположенным на юге Саудовской Аравии.

Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, новым в этой разработке стало применение осколочно-фугасной боевой части, которая имеет возможность подрываться над объектом на высоте около 20 метров.

"В результате этого достигается максимальный эффект, 14 000 осколков с радиусом разлета до 350 метров эффективно поражают личный состав и различную технику, в том числе легкобронированную.

Дальность полета ракеты оценивается в 160 км, это, например, больше чем у советской "Точки-У". Не исключено, что характеристики несколько завышены в пропагандистских целях", - уточнил эксперт.  

Лямин отметил, что внешний облик ракеты пока неизвестен, и нет данных о том, какие технологии использовались при ее создании.

Он напомнил, что представленная ранее Badr P-1 оказалась клоном разработанного в Иране Fajr-4.

В июле прошлого года хуситы также впервые показали свой подземный ракетный комплекс. До этого они презентовали мобильный самоходный вариант данного комплекса на шасси автомобиля-вездехода "Урал-4320".


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
Продукция
Урал-4320
Похожие новости
12.03.2018
«Москва мешает доминировать Вашингтону»
27.08.2014
В зоне особого влияния
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
06.09.2012
Неисчерпаемый потенциал 9К72
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 11:08
  • 58
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26