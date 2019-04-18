Новая ракета йеменских хуситов Badr-F поразила цели в Саудовской Аравии
Йеменские хуситы представили свою новую тактическую ракету Badr-F. Судя по обнародованным материалам, это оружие уже прошло успешные испытания не только на полигоне, но и отработав по реальным целям, расположенным на юге Саудовской Аравии.
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Как рассказал военный эксперт Юрий Лямин, новым в этой разработке стало применение осколочно-фугасной боевой части, которая имеет возможность подрываться над объектом на высоте около 20 метров.
"В результате этого достигается максимальный эффект, 14 000 осколков с радиусом разлета до 350 метров эффективно поражают личный состав и различную технику, в том числе легкобронированную.
Дальность полета ракеты оценивается в 160 км, это, например, больше чем у советской "Точки-У". Не исключено, что характеристики несколько завышены в пропагандистских целях", - уточнил эксперт.
Лямин отметил, что внешний облик ракеты пока неизвестен, и нет данных о том, какие технологии использовались при ее создании.
Он напомнил, что представленная ранее Badr P-1 оказалась клоном разработанного в Иране Fajr-4.
В июле прошлого года хуситы также впервые показали свой подземный ракетный комплекс. До этого они презентовали мобильный самоходный вариант данного комплекса на шасси автомобиля-вездехода "Урал-4320".
Алексей Моисеев
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