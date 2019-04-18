Китай впервые станет соорганизатором МАКС-2019

ЦАМТО, 17 апреля. Китай впервые станет соорганизатором авиасалона МАКС-2019. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров на пресс-конференции в Москве.

Он также отметил, что на МАКС-2019 представят фюзеляж российско-китайского самолета.

"Мы договорились с китайской стороной о том, что будет китайский павильон, российский павильон и отдельный, надеюсь, самый высокий павильон будет посвящен демонстрации трех частей фюзеляжа CR929. В него можно будет зайти, посидеть, посмотреть масштабы", – цитирует "РИА Новости" О.Бочарова.

Также будут показаны китайские ближнемагистральный и среднемагистральный самолеты и беспилотники.

По словам О.Бочарова, на МАКС-2019 также впервые покажут публике самолет Ил-112.

В этом году Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.