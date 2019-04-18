Войти
18.04.2019
ТАСС

Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд

465
0
0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Кроме того, глава правительства отметил развитие импортозамещения

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что санкции не помешали увеличению экспорта отечественных вооружений. "Качество и надежность нашего оружия хорошо известны в мире. Именно поэтому его пытаются подвергать различным санкциям. Несмотря на эти санкции, очевидно, что портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает расти", - заявил председатель правительства, выступая в среду с отчетом в Госдуме.

Глава кабинета министров отметил, что сейчас портфель зарубежных заказов "оценивается в $54,5 млрд, среди партнеров России - 100 государств".

Медведев назвал оборонно-промышленный комплекс "одной их тех отраслей, где активно внедряются самые передовые технологические решения".

"Развивается импортозамещение. Главное для оборонно-промышленного комплекса - это поддержание обороноспособности страны на том уровне, при котором ни у кого даже мысли не должно возникнуть вести диалог с нашей страной при помощи силы", - указал премьер-министр.

По его словам, "в оборонке успешно решаются и задачи диверсификации производства". "Доля товаров гражданского назначения в общем объеме выпуска ОПК по итогам 2018 года превысила 20%. Фонд развития промышленности начал программу финансовой поддержки диверсификации на доступных условиях.

На взгляд Медведева, "развитие промышленности становится возможным благодаря реализации целого комплекса мер, в том числе, пакету решений по повышению конкурентоспособности российской продукции". "Тем предприятиям, которые принимают на себя обязательства по реализации программ повышения конкурентоспособности, предоставляется льготное банковское финансирование. В 2018 году на компенсацию указанных затрат было выделено более 14 млрд рублей", - констатировал глава кабинета министров.

По его мнению, "новые стимулы для расширения экспорта и повышения конкурентоспособности дает интеграция в рамках Евразийского экономического союза". "Мы облегчаем условия для взаимной торговли, инвестиций, в полном объеме действует новый Таможенный кодекс, цифровая повестка дня реализуется", - сказал Медведев.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
22.01.2015
США подтолкнули РФ к военному сотрудничеству с Ираном
15.06.2012
Крылья на вырост
27.11.2009
Азербайджан рассматривает возможность сотрудничества с Россией по программе ГЛОНАСС
22.10.2009
Госдума одобрила расширение возможностей президента по использованию Вооруженных сил РФ за пределами страны
07.04.2009
Россия начинает поставку в Бразилию боевых вертолетов Ми-35М
31.03.2009
Армия получит новое оружие. Какое, зачем и за сколько?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26