Медведев: заказы из сотни стран на российское вооружение составляют $54,5 млрд

Кроме того, глава правительства отметил развитие импортозамещения

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что санкции не помешали увеличению экспорта отечественных вооружений. "Качество и надежность нашего оружия хорошо известны в мире. Именно поэтому его пытаются подвергать различным санкциям. Несмотря на эти санкции, очевидно, что портфель зарубежных заказов на российскую военную технику продолжает расти", - заявил председатель правительства, выступая в среду с отчетом в Госдуме.

Глава кабинета министров отметил, что сейчас портфель зарубежных заказов "оценивается в $54,5 млрд, среди партнеров России - 100 государств".

Медведев назвал оборонно-промышленный комплекс "одной их тех отраслей, где активно внедряются самые передовые технологические решения".

"Развивается импортозамещение. Главное для оборонно-промышленного комплекса - это поддержание обороноспособности страны на том уровне, при котором ни у кого даже мысли не должно возникнуть вести диалог с нашей страной при помощи силы", - указал премьер-министр.

По его словам, "в оборонке успешно решаются и задачи диверсификации производства". "Доля товаров гражданского назначения в общем объеме выпуска ОПК по итогам 2018 года превысила 20%. Фонд развития промышленности начал программу финансовой поддержки диверсификации на доступных условиях.

На взгляд Медведева, "развитие промышленности становится возможным благодаря реализации целого комплекса мер, в том числе, пакету решений по повышению конкурентоспособности российской продукции". "Тем предприятиям, которые принимают на себя обязательства по реализации программ повышения конкурентоспособности, предоставляется льготное банковское финансирование. В 2018 году на компенсацию указанных затрат было выделено более 14 млрд рублей", - констатировал глава кабинета министров.

По его мнению, "новые стимулы для расширения экспорта и повышения конкурентоспособности дает интеграция в рамках Евразийского экономического союза". "Мы облегчаем условия для взаимной торговли, инвестиций, в полном объеме действует новый Таможенный кодекс, цифровая повестка дня реализуется", - сказал Медведев.