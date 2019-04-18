Французская компания поставила на Украину неисправные системы РЭБ

Украинские военные остались без современных комплексов РЭБ, так как французская компания Thales six поставила ВСУ дефектные системы радиоэлектронного противодействия TRC274SDJ. Данные глушители, предназначенные для нейтрализации всех типов радиосвязи противника, украинская армия собиралась использовать на Донбассе.

О дефекте оборудования стало известно из таможенной накладной. В ней сообщалось, что фирма-производитель отправила в адрес госкомпании "Укринмаш" три инсталляционных мачты из набора антенн 302500 МГц с несколькими интерфейсами.

"Импорт осуществляется на безоплатной основе для исправления выявленного дефекта", - сообщает "Военно-промышленный курьер".

Судя по характеристикам, инсталляционные мачты предназначались для закупленных в 2016 году Украиной систем радиоэлектронного противодействия TRC274 SDJ. Сделка обошлась украинской армии в 8,7 миллиона долларов.

"В ноябре прошлого года Thales six доукомплектовала TRC274 SDJ радиостанциями TRC9310, после чего, очевидно, и были выявлены дефекты", - сообщает издание.

Отметим, что это не первый пример неудачного сотрудничества Украины с другими государствами в военной сфере. К примеру, на заводе в Кременчуге была налажена отверточная сборка броневиков канадско-эмиратской компании Streit Group - "Спартан". Однако усилить мощь ВСУ не получилось. Первый "Спартан" вышел из строя спустя месяц после начала эксплуатации. Через месяц непригодными к работе оказались уже 12 из 14 бронемашин 95-й отдельной аэромобильной бригады.

Николай Грищенко