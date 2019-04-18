Доля товаров гражданского назначения в ОПК превысила 20%, заявил Медведев
Премьер-министр РФ Д. Медведев выступил в Государственной Думе РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Задачи диверсификации производства в российской оборонной промышленности решаются успешно, доля товаров гражданского назначения в общем объеме выпуска ОПК по итогам 2018 года превысила 20%, сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
"В оборонке успешно решаются и задачи диверсификации производства. Доля товаров гражданского назначения в общем объеме выпуска ОПК по итогам прошлого года превысила 20%", - сообщил Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.
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