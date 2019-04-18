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18.04.2019
РИА Новости

Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса

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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Оборонно-промышленный комплекс – это одна из тех отраслей, где активно внедряются самые передовые технологические решения, развивается импортозамещение. Главное для ОПК – это поддержание обороноспособности страны на том уровне, при котором ни у кого не должно возникать мысли о том, чтобы вести диалог с нашей страной при помощи силы", - заявил Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.
Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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2 комментария
№1
18.04.2019 02:22
Цитата, q
...поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы...
Пока видно, что с позиций силы нельзя вести диалог с Боингом и Аэрбасом. Поскольку именно они сегодня бороздят просторы Большого театра...
0
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№2
18.04.2019 04:44
Какман.
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