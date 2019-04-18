Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Главное для ОПК - поддержание обороноспособности на уровне, при котором не должно возникнуть и мысли вести диалог с РФ при помощи силы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Оборонно-промышленный комплекс – это одна из тех отраслей, где активно внедряются самые передовые технологические решения, развивается импортозамещение. Главное для ОПК – это поддержание обороноспособности страны на том уровне, при котором ни у кого не должно возникать мысли о том, чтобы вести диалог с нашей страной при помощи силы", - заявил Медведев в ходе ежегодного отчета о работе правительства в Госдуме.