Самолет Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В впервые покажут публике на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил замминистра промышленности Олег Бочаров в среду, 17 апреля.

"Думаю, что Ил-112 в течение летных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКСе, покажет мысль "Ильюшина", — цитирует его "РИА Новости".

МАКС-2019 пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября 2019 года.

30 марта Ил-112В совершил первый полет на Воронежском авиастроительном объединении. Турбовинтовой Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России с нуля в постсоветский период. Он предназначен для транспортировки военных, техники и различного вооружения, способен совершать посадку на необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы. Грузоподъемность самолета составляет 5 т. В будущем он заменит в войсках Ан-26.