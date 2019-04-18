Российскую "Хаски" сменила "Лайка"

Бюро машиностроения "Малахит" (Санкт-Петербург) в конце 2018 года завершило научно-исследовательскую работу (НИР) "Хаски", определившую облик многоцелевой атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника, результаты НИР получили одобрение Минобороны, после чего разработчики начали опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Лайка".

Источник отметил, что создаваемая АПЛ "будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом" и должна оснащаться гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

В мае 2018 года стало известно, что концептуальное проектирование АПЛ пятого поколения завершено.

Тогда же сообщалось, что начало ОКР по строительству субмарин данного класса планируется начать с 2023 года, а сдача головного корабля должна произойти до конца 2027 года.

В настоящее время Вооруженные силы России получают АПЛ четвертого поколения проекта 885 (08850) "Ясень". К настоящему времени военные из семи запланированных таких подлодок получили только одну (К-560 "Северодвинск").