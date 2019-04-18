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18.04.2019
WarSpot

F-35 пришли на Ближний Восток

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Источник изображения: warspot.ru

Американские истребители F-35A заменили F-22 на Ближнем Востоке. Вчера, 16 апреля, пресс-служба ВВС США официально объявила о развёртывании самолётов F-35 в Объединённых Арабских Эмиратах.

Новейшие американские истребители разместили на авиабазе Аль-Дафра. Учитывая, что в развёртывании принимают участие два авиакрыла ВВС США (388-е и 419-е), максимальное число боеготовых самолётов может достигать 24 единиц. В феврале эту базу впервые за многие годы покинули истребители F-22.

Истребитель F-35A американских ВВС на авиабазе Аль-Дафра.

Источник изображения: thedrive.com

"Мы добавляем в наш арсенал передовую систему вооружений, которая значительно расширяет возможности коалиции в борьбе с ИГИЛ. Новейшие датчики, незаметность и вооружение, которые этот самолёт обеспечивает объединённым силам, повысят безопасность и стабильность на всём театре и отпугнут агрессоров", — рассказал командующий Центральным командованием ВВС США (AFCENT) Джозеф Гуастелла.

Ранее на Ближнем Востоке были развёрнуты F-35B Корпуса морской пехоты США. Согласно заявлению американских военных, эти самолёты уже неоднократно применялись в операциях на территории Ирака и Сирии.

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Страны
Ирак
ОАЭ
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
F-35B
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