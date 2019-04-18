Запад выставляет наступление Хафтара в Ливии как "войну с мирными жителями"

Западные информационные агентства продолжают выдавать наступление армии маршала Халифы Хафтара в Ливии за "угрозу безопасности в стране" и "пролог к гуманитарной катастрофе". Цинизм такого рода сводок зашкаливает. Ведь так преподносят информацию о событиях в Ливии те самые информационные службы, которые не видели никаких угроз безопасности во времена натовских бомбардировок и наращивания силы террористических формирований.

Источник изображения: topwar.ru

Так, информагентство Reuters сегодня выходит с материалом, в котором есть такие слова:

Снаряды и бомбы Хафтара обрушились на Триполи, приводя к страданиям среди гражданских лиц. Маршал Хафтар продолжает наступление, пытаясь выбить оттуда правительство, пользующееся международной поддержкой.

В переводе с языка Reuters на общедоступный язык это может означать явное беспокойство Запада в связи с возможным освобождением Хафтаром Ливии как от западной, так и от террористической оккупации с возвращением стране единства и суверенитета.

Хафтар продолжает атаковать позиции подразделений своего оппонента Фаиза Сараджа. В частности, удар был нанесён по противнику в районе Абу-Салим, из которого ранее для выхода гражданского населения были организованы гуманитарные коридоры.

Reuters утверждает, что его корреспондент переговорил с местным жителем по имени Мохаммед, и этот 40-летний житель Триполи якобы сказал следующее:

Это бессмысленная война против мирных жителей.

Заявлено, что войска Хафтара повредили дом этого человека.

В этом тоже виден подход освещения событий в Ливии со стороны Запада. Почему-то ни у какого Мохаммеда западные корреспонденты не брали интервью, когда дома местных жителей превращались в руины от натовских "гуманитарных бомбардировок".

Судя по всему, Запад нашёл для себя "нового ливийского диктатора", а потому и затеял травлю.