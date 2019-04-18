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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Перевооружение 20-й общевойсковой армии ЗВО с "Точек-У" на "Искандеры" осуществят до конца года - командующий

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Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - 20-я общевойсковая армия Западного военного округа (ЗВО) получит современные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" взамен комплексов "Точка-У" в конце 2019 года, сообщил командующий армией генерал-майор Андрей Иванаев.

"В ближайшем будущем новое качество получит наше ракетное соединение, которое в 2017 и 2018 годах по итогам комплексных проверок признавалось лучшим соединением в армии. В конце этого года оно должно приступить к принятию на вооружение оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", - сказал А.Иванаев в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, в настоящее время ракетная бригада армии - единственное соединение ЗВО, которое оснащено комплексами "Точка-У".

Сообщалось, что на "Искандер-М" должна перевооружиться 448-я ракетная бригада 20-й общевойсковой армии, дислоцированная в Курске.

По оценке экспертов, с перевооружением этого соединения завершится переоснащение ракетных бригад Сухопутных войск с комплексов "Точка-У" на "Искандер-М".

В Минобороны РФ ранее сообщали, что в рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие-изготовитель передаст бригадный комплект комплекса в ракетное соединение Западного военного округа. В составе бригадного комплекта - более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения.

20-ю армию считают самым крупным общевойсковым формированием в Вооруженных силах РФ. Штаб 20-й армии расположен в Воронеже. Войска 20-й общевойсковой армии дислоцируются в Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областях.

"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

По официальным данным, дальность полёта ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.

В 2018 году российские военные официально подтвердили, что на комплексы "Искандер-М" перевооружена ракетная бригада в Калининградской области.

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Точка-У
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Ядерный щит
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