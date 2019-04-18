Самолёты-амфибии Бе-200 получат российские двигатели через пять лет

Российские самолеты-амфибии Бе-200 должны оснащаться российскими двигателями ПД-8, которые будут созданы в течении пяти лет, заявил заявил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

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По его словам перед Объединенной двигателестроительной корпорацией поставлены жесткие требования по созданию российского двигателя ПД-8 для установки на самолеты-амфибии Бе-200.

Да, решение принято окончательно. ПД-8. У нас крайне жесткое требование - 5 лет максимум

-заявил Бочаров.

При этом он подтвердил ранее озвученную информацию о том, что самолеты не будут оснащаться российско-французским мотором SaM146, по причине того, что Бе-200 включены в оборонный заказ, а один из разработчиков двигателя входит в блок НАТО. Запрет на замену украинских двигателей на российско-французские SaM146 наложила Генеральная прокуратура России.

В настоящее время самолеты Бе-200 оснащаются двигателями Д-436 производства украинского "Мотор Сич". Планировалось, что ремоторизация самолетов на российско-французский двигатель начнется уже в этом году и в 2021 ТАНТК имени Бериева выпустит первый самолет с SaM146, которыми оснащены самолеты семейства Sukhoi Superjet.

Бе-200 - российский самолет-амфибия, в базовой комплектации предназначенный для тушения пожаров. Кроме этого самолет может использоваться в качестве пассажирского, транспортного и поисково-спасательного.