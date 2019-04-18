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18.04.2019
Интерфакс-АВН

Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет - Минпромторг РФ

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Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Субботин

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Российский двигатель ПД-8 для самолета-амфибии Бе-200 должен быть создан за пять лет, заявил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"У нас крайне жесткие требования к ОДК. Думаю, пять лет - максимум, что я могу им дать", - сказал замминистра журналистам в среду.

Он также отметил, что решение о том, что Бе-200 не будет оснащаться российско-французским мотором SaM146, принято окончательно.

"Да, это решение принято окончательно", - сказал О.Бочаров, отвечая на соответствующий вопрос.

Бе-200 - многоцелевой самолет-амфибия сборки "ТАНТК (MOEX: TAKB) имени Бериева" (Таганрог), предназначен для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах ЧС, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. До сих пор Бе-200 оснащались двигателями Д-436 производства украинского "Мотор Сич". Но в прошлом году О.Бочаров сообщил, что Украина запретила их поставку в Россию.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SaM-146
Бе-200
Д-436
Компании
Минпромторг РФ
Мотор Сич
ОДК УК
ТАНТК им. Бериева
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