Новый легкий транспортник Ил-112В покажут на авиасалоне МАКС-2019

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В будет продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019, сообщил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Ил-112 в течение летных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКСе, покажет конструкторскую мысль "Ильюшина", которая позволит достичь ему таких современных характеристик с помощью использования современных материалов, которые дадут ему серьезные перспективы в легкой транспортной авиации", - заявил О.Бочаров журналистам в среду.

"Он точно как проект имеет серьезное будущее", - подчеркнул замминистра.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Первый полет нового транспортника состоялся в Воронеже 30 марта.

Как сообщалось, Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения и военной техники, грузов и личного состава, для транспортировки широкой номенклатуры разнообразных грузов при коммерческой эксплуатации самолета.

Машина способна в автоматическом режиме заходить на посадку на аэродромы, соответствующие минимуму II категории ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ИФ). Кроме того, предусмотрен ручной заход на слабо оборудованные и необорудованные в радиотехническом отношении аэродромы, включая аэродромы с грунтовым покрытием.