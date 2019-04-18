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18.04.2019
Известия.ru

Гендиректором S7 Space назначена Рано Джураева

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба ФГУП "ЦЭНКИ"

Гендиректором компании "С7 Космические транспортные системы" (S7 Space) назначена Рано Джураева, сообщает 17 апреля S7 Group. Ранее она возглавляла предприятие "Роскосмоса" Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

"S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора с 31 марта 2019 года. Решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего гендиректора Сергея Сопова", — говорится в сообщении S7 Space. Отмечается, что Джураева — "одна из сильнейших менеджеров" в отрасли.

S7 Space владеет лицензией на осуществление космической деятельности в России. Лицензия предоставляет компании право на участие в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. В конце 2017 года компания стала оператором успешного пуска ракеты-носителя "Зенит-2SБ".

Весной 2018 года компания объявила о закрытии сделки по покупке имущественного комплекса проекта "Морской старт" и стала полноправным хозяином плавучего космодрома.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Морской старт
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