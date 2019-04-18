Вьетнам может приобрести дополнительные самолеты ВТА C-295

ЦАМТО, 17 апреля. Вьетнам в ближайшее время может подписать контракт на приобретение дополнительных военно-транспортных самолетов C-295 компании Airbus Defence and Space.

Как сообщает ресурс Baodatviet.vn, после положительной оценки полученных в 2015 году трех C-295M, идут переговоры по закупке дополнительных самолетов в новой версии C-295W.

Как напоминает издание, в 1980-х гг. Советский Союз передал Вьетнаму до 50 легких военно-транспортных самолетов Ан-26, которые к настоящему времени списаны. В эксплуатации находится только один Ан-26 с б.н. 267.

Таким образом, по мнению издания, ВВС Вьетнама остро нуждаются в восполнении парка военно-транспортной авиации. Недавно полученные из Индонезии легкие NC-212i не в состоянии заполнить возникший пробел и не соответствуют в полной мере требованиям ВТА ВВС Вьетнама.

Следует отметить, что в дополнение к транспортной версии, на платформе C-295 также предлагаются варианты противолодочного патрульного самолета C-295MPA и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) C-295AEW.

В 2016 году сообщалось о том, что Вьетнам приобретет, по крайней мере, два самолета ДРЛОиУ C-295AEW для усиления контроля воздушного пространства в районе Южно-Китайского моря. Самолеты планировалось оборудовать РЛС EL/M-2075 "Фалкон" израильской компании ELTA, способными осуществлять управление, в том числе авиационными комплексами российского производства, по аналогии с проектом ВВС Индии на базе Ил-76. Тем не менее, далее заявлений в СМИ проект пока не сдвинулся.