Войти
18.04.2019
ЦАМТО

США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot

339
0
0
Patriot PAC-3
Комплекс ПРО Patriot PAC-3 в Японии.
Источник изображения: AP Photo/Shizuo Kambayashi

ЦАМТО, 17 апреля. Турция получила от США новое предложение по поставке ЗРК Patriot. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.

Х.Акар находится в США с рабочим визитом.

Как напоминает агентство, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не предоставили Анкаре такие же выгодные условия по покупке ЗРК Patriot, как Россия по ЗРС C-400.

"После различных этапов переговоров по поводу ЗРК Patriot США сделали нам новое предложение. Сейчас наши ведомства и специалисты занимаются детальным рассмотрением этого предложения. Как только эта работа будет закончена, мы сразу же уведомим американских коллег о результатах", – заявил Х.Акар, слова которого приводятся в сообщении Министерства обороны Турции.

"РИА Новости" отмечает, что заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРС С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot – эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
09.04.2019
Битва вокруг С-400 американцами проиграна
04.04.2019
Турция не отказывается от С-400
03.04.2019
Эксперты объяснили готовность Турции отказаться от F-35 ради С-400
14.03.2019
США назвали условия переговоров с Турцией по поставкам Patriot
25.04.2018
Коротченко прокомментировал статью NI о критике российских ПВО Пентагоном
02.10.2017
Россия не сдала Турции пароли от С-400
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26