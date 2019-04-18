США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot

ЦАМТО, 17 апреля. Турция получила от США новое предложение по поставке ЗРК Patriot. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.

Х.Акар находится в США с рабочим визитом.

Как напоминает агентство, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США не предоставили Анкаре такие же выгодные условия по покупке ЗРК Patriot, как Россия по ЗРС C-400.

"После различных этапов переговоров по поводу ЗРК Patriot США сделали нам новое предложение. Сейчас наши ведомства и специалисты занимаются детальным рассмотрением этого предложения. Как только эта работа будет закончена, мы сразу же уведомим американских коллег о результатах", – заявил Х.Акар, слова которого приводятся в сообщении Министерства обороны Турции.

"РИА Новости" отмечает, что заключенный в 2017 году контракт на поставку Турции ЗРС С-400 стал причиной дипломатических трений между Анкарой и Вашингтоном, который требует от своих турецких союзников отказаться от российских комплексов в пользу американского ЗРК Patriot. Власти Турции заняли в этом вопросе твердую позицию и не планируют отказываться от С-400 даже при покупке Patriot – эти темы, по мнению администрации главы государства, "не связаны между собой".