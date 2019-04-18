Войти
18.04.2019
Военно-промышленный курьер

В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей

582
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

По факту хищения свыше 200 млн рублей, выделенных челябинскому АО СКБ "Турбина" в рамках гособоронзаказа, возбуждено уголовное дело.

АО СКБ "Турбина" – предприятие, входящее в состав холдинговой компании АО "НПО "Высокоточные комплексы" со следующим распределением акций: АО "НПО "Высокоточные комплексы" владеет 69,22 % от общего количества голосующих акций, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 30,78 % от общего количества голосующих акций.

"В феврале 2019 года комиссией, в составе представителей Департамента внутреннего аудита, Департамента экономической и информационной безопасности, а также представителей Отдела по управлению закупочной деятельности Головной Организации холдинга, были проведены проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО СКБ "Турбина", связанных с закупкой комплектующих изделий в рамках исполнения государственного оборонного заказа", – говорится в официальном комментарии АО "НПО "Высокоточные комплексы".

Как отмечается в сообщении, "в ходе работы комиссии были выявлены серьезные нарушения закупочных процедур, в частности, АО СКБ "Турбина" был заключен ряд договоров на осуществление поставки топливно-масляных агрегатов (далее - "ТМА") по необоснованно завышенной стоимости. При этом, в расчетно-калькуляционные материалы, предоставленные в военное представительство Министерства обороны Российской Федерации, стоимость ТМА не была включена, что привело к занижению согласованной цены и уменьшению объемов реализации продукции предприятия в рамках государственного оборонного заказа (агрегаты питания и кондиционирования), что повлекло за собой причинение ущерба предприятию на сумму более 200 млн рублей".

"В результате проведенной проверки, полученные факты были направлены в УФСБ РФ по Челябинской области и в настоящее время материалы проверки по фактам хищений денежных средств АО СКБ "Турбина" зарегистрированы в установленном порядке.

В действиях неустановленных лиц предварительно усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", – сообщили в НПО "Высокоточные комплексы".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Похожие новости
23.08.2018
Конструкции вне конкуренции
26.04.2017
КБМ: коломенское братство мастеров
19.10.2016
Тульские новинки на параде и на передовой
20.08.2014
Высокоточные роботы и турбины
17.02.2014
От формирования идеи до готовой продукции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26