В СКБ "Турбина" похищено более 200 млн рублей

По факту хищения свыше 200 млн рублей, выделенных челябинскому АО СКБ "Турбина" в рамках гособоронзаказа, возбуждено уголовное дело.

АО СКБ "Турбина" – предприятие, входящее в состав холдинговой компании АО "НПО "Высокоточные комплексы" со следующим распределением акций: АО "НПО "Высокоточные комплексы" владеет 69,22 % от общего количества голосующих акций, Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом владеет 30,78 % от общего количества голосующих акций.

"В феврале 2019 года комиссией, в составе представителей Департамента внутреннего аудита, Департамента экономической и информационной безопасности, а также представителей Отдела по управлению закупочной деятельности Головной Организации холдинга, были проведены проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО СКБ "Турбина", связанных с закупкой комплектующих изделий в рамках исполнения государственного оборонного заказа", – говорится в официальном комментарии АО "НПО "Высокоточные комплексы".

Как отмечается в сообщении, "в ходе работы комиссии были выявлены серьезные нарушения закупочных процедур, в частности, АО СКБ "Турбина" был заключен ряд договоров на осуществление поставки топливно-масляных агрегатов (далее - "ТМА") по необоснованно завышенной стоимости. При этом, в расчетно-калькуляционные материалы, предоставленные в военное представительство Министерства обороны Российской Федерации, стоимость ТМА не была включена, что привело к занижению согласованной цены и уменьшению объемов реализации продукции предприятия в рамках государственного оборонного заказа (агрегаты питания и кондиционирования), что повлекло за собой причинение ущерба предприятию на сумму более 200 млн рублей".

"В результате проведенной проверки, полученные факты были направлены в УФСБ РФ по Челябинской области и в настоящее время материалы проверки по фактам хищений денежных средств АО СКБ "Турбина" зарегистрированы в установленном порядке.

В действиях неустановленных лиц предварительно усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество", – сообщили в НПО "Высокоточные комплексы".