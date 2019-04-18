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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО резко увеличивает количество военной техники в Эстонии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Количество военной техники в Эстонии вырастет этой весной - в рамках увеличения военного присутствия НАТО в регионе.

Как передает rus.err.ee., в дислоцированной в Тапа военной бригаде уже имеются более 20 танков и около 80 бронетранспортеров. К ним должны добавиться около 200 эстонских БТРов.

Накануне минобороны Франции сообщило, что 23 апреля в военный городок Тапа прибудет подразделение из 300 солдат, 5 танков и пары десятков боевых машин. Французы должны сменить бельгийских военных, в арсенале у которых сегодня более 30 боевых машин.

В конце апреля союзники примут участие в учениях "Весенний шторм". В этом году они пройдут в Ида и Ляэне-Вирумаа, в них примут участие около 10 тысяч военнослужащих.

 

 

 

 

 

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Страны
Бельгия
Франция
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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