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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

Китай отработал на учениях захват Тайваня

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Источник изображения: vpk-news.ru

Восточное командование НОАК провело масштабные учения в водах к востоку от острова Тайвань. В них принимали участие ВВС и ВМС данного командования.

Об этом сообщает минобороны КНР. 

Сценарий учений в сообщении минобороны Китая описан следующим образом. После начала учений самолеты раннего воздушного предупреждения вошли в воздушное пространство для проведения дистанционного наблюдения. В это же время самолет электронной разведки и РЭБ активировал устройства глушения для подавления систем поражения вероятного противника.

Под прикрытием истребителей в воздух поднялись бомбардировщики, которые нанесли удары по вероятному противнику. Их удары с моря поддержали эсминец и фрегат, которые поразили оставшиеся цели, сообщает Регнум.

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Страны
Китай
Тайвань
Проекты
Военные учения
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