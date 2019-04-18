Китай отработал на учениях захват Тайваня
Источник изображения: vpk-news.ru
Восточное командование НОАК провело масштабные учения в водах к востоку от острова Тайвань. В них принимали участие ВВС и ВМС данного командования.
Об этом сообщает минобороны КНР.
Сценарий учений в сообщении минобороны Китая описан следующим образом. После начала учений самолеты раннего воздушного предупреждения вошли в воздушное пространство для проведения дистанционного наблюдения. В это же время самолет электронной разведки и РЭБ активировал устройства глушения для подавления систем поражения вероятного противника.
Под прикрытием истребителей в воздух поднялись бомбардировщики, которые нанесли удары по вероятному противнику. Их удары с моря поддержали эсминец и фрегат, которые поразили оставшиеся цели, сообщает Регнум.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Проекты
Похожие новости