Китай отработал на учениях захват Тайваня

Восточное командование НОАК провело масштабные учения в водах к востоку от острова Тайвань. В них принимали участие ВВС и ВМС данного командования.

Об этом сообщает минобороны КНР.

Сценарий учений в сообщении минобороны Китая описан следующим образом. После начала учений самолеты раннего воздушного предупреждения вошли в воздушное пространство для проведения дистанционного наблюдения. В это же время самолет электронной разведки и РЭБ активировал устройства глушения для подавления систем поражения вероятного противника.

Под прикрытием истребителей в воздух поднялись бомбардировщики, которые нанесли удары по вероятному противнику. Их удары с моря поддержали эсминец и фрегат, которые поразили оставшиеся цели, сообщает Регнум.