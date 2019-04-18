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18.04.2019
WarSpot

Helge Ingstad пошёл своим ходом

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Источник изображения: warspot.ru

Норвежцы залатали спасённый в феврале фрегат Helge Ingstad. Вчера, 16 апреля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что норвежский корабль впервые после аварии пошёл своим ходом, но его дальнейшая судьба остаётся неясной.

8 ноября прошлого года в заливе Хёльтефьорден фрегат Helge Ingstad столкнулся с нефтяным танкером и получил серьёзные повреждения. Чтобы спасти корабль, команда решила отвести его к берегу и зафиксировать на мелководье, но спустя несколько дней фрегат почти полностью погрузился в воду. Причиной этого стал обрыв части тросов, удерживавших корабль на мелководье. В феврале текущего года фрегат подняли на поверхность и отбуксировали в порт для ремонта.

Фрегат Helge Ingstad после временных ремонтных работ.

Источник изображения: popularmechanics.com

Корабль, находившийся более трёх месяцев под водой, продолжают обследовать и проверять, и финального решения по нему ещё не принято. С одной стороны, потеря одного из пяти фрегатов существенно снизит боевые возможности норвежского флота, с другой стороны, стоимость восстановления может оказаться слишком высокой. По неофициальной информации, в военном ведомстве планируют использовать уцелевшие элементы Helge Ingstad на оставшихся четырёх однотипных кораблях.

Фрегат Helge Ingstad водоизмещением 5300 т и длиной 134 м считался одним из сильнейших в своём классе. Всего испанская компания Navantia в период с 2003 по 2009 годы построила для Норвегии пять кораблей типа Fridtjof Nansen, из которых Helge Ingstad является четвёртым.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Норвегия
Компании
Navantia
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