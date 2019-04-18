Helge Ingstad пошёл своим ходом

Норвежцы залатали спасённый в феврале фрегат Helge Ingstad. Вчера, 16 апреля, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что норвежский корабль впервые после аварии пошёл своим ходом, но его дальнейшая судьба остаётся неясной.

8 ноября прошлого года в заливе Хёльтефьорден фрегат Helge Ingstad столкнулся с нефтяным танкером и получил серьёзные повреждения. Чтобы спасти корабль, команда решила отвести его к берегу и зафиксировать на мелководье, но спустя несколько дней фрегат почти полностью погрузился в воду. Причиной этого стал обрыв части тросов, удерживавших корабль на мелководье. В феврале текущего года фрегат подняли на поверхность и отбуксировали в порт для ремонта.

Фрегат Helge Ingstad после временных ремонтных работ. Источник изображения: popularmechanics.com

Корабль, находившийся более трёх месяцев под водой, продолжают обследовать и проверять, и финального решения по нему ещё не принято. С одной стороны, потеря одного из пяти фрегатов существенно снизит боевые возможности норвежского флота, с другой стороны, стоимость восстановления может оказаться слишком высокой. По неофициальной информации, в военном ведомстве планируют использовать уцелевшие элементы Helge Ingstad на оставшихся четырёх однотипных кораблях.

Фрегат Helge Ingstad водоизмещением 5300 т и длиной 134 м считался одним из сильнейших в своём классе. Всего испанская компания Navantia в период с 2003 по 2009 годы построила для Норвегии пять кораблей типа Fridtjof Nansen, из которых Helge Ingstad является четвёртым.