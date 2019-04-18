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18.04.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт назвал главные качества АПЛ пятого поколения

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Источник изображения: malachite-spb.ru

"Корпуса субмарин пятого поколения – это многослойные структуры, которые будут снижать возможности вражеских гидролокаторов обнаруживать подводную лодку", – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Кроме этого подлодки пятого поколения будут наделены другими отличительными функциями.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал отличительной чертой подлодок пятого поколения наличие на бору композитных материалов, которые будут уменьшать шумность и физические поля корабля. "Корпуса субмарин пятого поколения – это многослойные структуры, которые будут снижать возможности вражеских гидролокаторов обнаруживать подводную лодку", – пояснил Ленков.

Эксперт добавил, что применение в конструкции композитных материалов скажется на водоизмещении кораблей, которые станут легче, что позволит размещать дополнительную аппаратуру и средства вооружения. "Главная задача подлодок этого типа – противокорабельная борьба, сдерживать крупные соединения кораблей на большой дистанции", – пояснил эксперт.

Кроме этого стоит ожидать приятных сюрпризов от ядерной установки, которая может оказаться, полагает Леонков, настоящим шедевром российской инженерной мысли.

"Есть предположения, что за счет ядерной установки АПЛ пятого поколения смогут увеличить скорость, сохранив малошумность. Также повысится автономность плаванья. Пребывание под водой будет увеличено, при этом за счет внедрения полной автоматизации процессов произойдет сокращение экипажа – меньше ста человек. Лодка получит все современные системы навигации и спутниковую связь для высокоточного применения вооружений", – подытожил Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что петербургское морское бюро машиностроения "Малахит" завершило НИР (научно-исследовательскую работу) под шифром "Хаски" по определению облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения и приступило к следующему этапу – ОКР (опытно-конструкторским работам) под шифром "Лайка". Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что НИР под шифром "Хаски" была завершена "Малахитом" в конце 2018 года, ее результаты были одобрены в Минобороны.

Новейшая многоцелевая АПЛ 5-го поколения "будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом", рассказал источник. Он не раскрыл предполагаемые технические характеристики перспективной субмарины, уточнив лишь, что "одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Сообщалось, что многоцелевую АПЛ 5-го поколения решили оснастить роботами-амфибиями. На Запале перспективную российскую субмарину прозвали "подводным аналогом F-35".Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Андрей Резчиков

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
AI
ГЗЛА
Робот
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