Спутник Intelsat 29e развалился на 13 обломков

Международная научная сеть оптических инструментов астрометрических и фотометрических наблюдений ISON (International Scientific Optical Network) обнаружила в околоземном пространстве 13 связанных с космическим аппаратом Intelsat 29e обломков. Об этом сообщил в Twitter оператор трекинга СelesTrak Томас Келсо.

Специалист добавил, что 15 апреля Intelsat 29e перемещался вокруг других космических аппаратов (Intelsat 11 и Intelsat 32e) по спиралевидной траектории. "Текущая ситуация с Intelsat 29e продолжает вызывать беспокойство", — написал эксперт.

12 апреля канал ExoAnalytic Solutions Videos опубликовал ролик с разрушающимся Intelsat 29e.

Перебои в работе Intelsat 29e впервые заметили 7 апреля, когда стало известно о повреждении двигательной установки спутника, спровоцировавшем утечку топлива. Неполадки подтвердил люксембургский оператор Intelsat, которому принадлежит спутник.

Находящийся на геостационарной орбите коммуникационный спутник Intelsat 29e был запущен в январе 2016 года ракетой Ariane 5 с космодрома Куру (Французская Гвиана). Запланированный срок службы космического аппарата составляет 15 лет. Спутник создан американской компанией Boeing.