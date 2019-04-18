Войти
18.04.2019
Российская газета

Су-57 получил разрешение на экспорт

372
0
+1
Источник изображения: rg.ru

Все документы, необходимые для поставок за рубеж российского истребителя пятого поколения Су-57, согласованы, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Ранее стало известно, что мировая премьера истребителя может состояться на авиашоу в Дубае в ноябре. Об этом сообщили сразу несколько западных изданий, отметив, что предложение российского "стелса" в первую очередь ориентировано на страны Востока. Первым крупным заказчиком может стать Индия: ВВС страны давно используют российские самолеты, а появление у восточного соседа истребителей пятого поколения J-20 и конфронтация с соседом западным заставляют Дели позаботиться об обновлении авиапарка.

Еще один постоянный покупатель российской авиатехники, Китай внимательно следит за работами по Су-57 - несмотря на собственный истребитель пятого поколения, Поднебесная отстает по ряду технологий - в первую очередь по двигателям с управляемым вектором тяги. Объединенные Арабские Эмираты не смогли получить американские F-35 из-за позиции Израиля, не желающего терять воздушное превосходства в регионе. Россия не скована подобными ограничениями. Саудовской Аравии Су-57 может дать превосходство над ВВС соседей: Турции, Катара и Ирана.

Наконец, сама Турция заявила, что закажет российские самолеты, если США откажутся поставить F-35 из-за контракта по зенитным системам C-400.

- У Су-57 хороший экспортный потенциал, - заявил в конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Иран
Катар
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
F-35
J-20
ПАК ФА
С-400 Триумф
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
02.04.2019
Пятое поколение для всех: почему Су-57 может стать хитом на рынке оружия
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
06.05.2013
Лидеры прежние
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26