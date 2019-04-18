Су-57 получил разрешение на экспорт

Все документы, необходимые для поставок за рубеж российского истребителя пятого поколения Су-57, согласованы, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Ранее стало известно, что мировая премьера истребителя может состояться на авиашоу в Дубае в ноябре. Об этом сообщили сразу несколько западных изданий, отметив, что предложение российского "стелса" в первую очередь ориентировано на страны Востока. Первым крупным заказчиком может стать Индия: ВВС страны давно используют российские самолеты, а появление у восточного соседа истребителей пятого поколения J-20 и конфронтация с соседом западным заставляют Дели позаботиться об обновлении авиапарка.

Еще один постоянный покупатель российской авиатехники, Китай внимательно следит за работами по Су-57 - несмотря на собственный истребитель пятого поколения, Поднебесная отстает по ряду технологий - в первую очередь по двигателям с управляемым вектором тяги. Объединенные Арабские Эмираты не смогли получить американские F-35 из-за позиции Израиля, не желающего терять воздушное превосходства в регионе. Россия не скована подобными ограничениями. Саудовской Аравии Су-57 может дать превосходство над ВВС соседей: Турции, Катара и Ирана.

Наконец, сама Турция заявила, что закажет российские самолеты, если США откажутся поставить F-35 из-за контракта по зенитным системам C-400.

- У Су-57 хороший экспортный потенциал, - заявил в конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров.

Антон Валагин