Вооруженные силы Узбекистана приняли на вооружение мини-БЛА RQ-11 "Рейвн"

ЦАМТО, 17 апреля. В опубликованном 13 апреля Минобороны Узбекистана видеорепортаже продемонстрировано применение Вооруженными силами страны в ходе проведенных в Ферганской долине с 9 по 13 апреля учений мини-БЛА RQ-11B "Рейвн" производства американской компании AeroVironment.

Согласно опубликованной на веб-сайте СВ США 6 марта статье, МО Узбекистан приобрело четыре комплекта БЛА RQ-11B "Рейвн" с цифровыми каналами передачи данных в рамках программы "Иностранные военные продажи". Стоимость покупки составила 2,3 млн. долл. Соглашение также включало поставку документации, запчастей, услуги технического обслуживания и обучения личного состава.

По данным СВ США, Узбекистан приобрел RQ-11B для обеспечения безопасности границ и контроля ключевых пунктов пропуска в приграничных районах.

Группа из 8 военнослужащих ВС Узбекистана прошла подготовку применению БЛА на полигоне Флориш в Узбекистане в период с 4 по 8 февраля 2019 года.

Сроки поставки БЛА не сообщаются, но можно предположить, что они начались осенью 2018 года. Как сообщал ЦАМТО, 7 сентября 2018 года на сайте Министерства обороны Узбекистана был опубликован отчет о проведенном в Ферганской области мероприятии "Армия и молодежь", в ходе которого среди других образцов военной техники были продемонстрированы два беспилотных аппарата RQ-11B.

RQ-11B предназначен для ведения разведки и целеуказания на малых высотах в дневное и ночное время на дальностях до 6,2 миль (10 км). БЛА оснащен цветной телевизионной и инфракрасной камерами, лазерным целеуказателем и обеспечивает выдачу видеоинформации на переносной блок управления в реальном масштабе времени. Размах крыла БЛА – 1,4 м, длина – 0,9 м, масса – 1,9 кг. Система переносится в рюкзаке одним военнослужащим, запуск аппарата осуществляется "с руки". Максимальная продолжительность полета БЛА с электрическим двигателем составляет около 90 мин.