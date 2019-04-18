Турция ожидает от США выполнения обязательств перед Анкарой по программе F-35

Первый построенный для Турции истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II (серийный номер АТ-01, номер ВВС США 15-5219, турецкий военный номер 18-0001) на церемониии официальной передачи ВВС Турции на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорт. 21.06.2018. Слева от самолета выложена управляемая авиационная бомба Boeing JDAM, а справа - турецкая авиационная крылатая ракета SOM-J.

ЦАМТО, 17 апреля. Анкара ожидает выполнения обязательств перед ней в рамках программы по производству истребителей пятого поколения F-35 со стороны стран-участниц.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Турции Хулуси Акар 17 апреля, комментируя свои переговоры с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шэнаханом.

Х.Акар находится в США с рабочим визитом. Как ранее сообщила пресс-служба Пентагона, П.Шэнахан и Х.Акар обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча глав оборонных ведомств прошла на фоне обострения отношений США и Турции из-за планов Анкары закупить российские ЗРС С-400.

"Переговоры с министром обороны США прошли в положительном русле. Мы с большим удовлетворением отмечаем, что США достаточно приблизились к нашим взглядам. Мы выполнили все наши обязательства в рамках проекта F-35, и это все принимают. Точно так же мы ожидаем, что всеми восьмью странами-участницами проекта будут выполнены обязательства по отношению к нам", – цитирует Х.Акара агентство Anadolu.

Он добавил, что направленные в США по программе F-35 турецкие летчики продолжают обучение.

Как напоминает "РИА Новости", Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 "Лайтнинг-2". Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести российские ЗРС С-400.

Со своей стороны, Турция заявила, что не откажется от планов закупки С-400 и что первая партия российских систем ПВО должна поступить в страну в июле.