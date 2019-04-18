Автомобили Aurus задействованы в тренировке к параду Победы

В Минобороны сообщили, что всего в параде будет задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения и военной техники

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Автомобили Aurus принимают участие в тренировке к военному параду Победы на Красной площади, которая проходит в подмосковном Алабино. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в подмосковном Алабино в совместной тренировке пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации принимают участие кабриолеты Aurus", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, на парадной площадке, представляющей собой макет главной площади страны, проводится завершающий этап подготовки личного состава, вооружения и военной техники к военному Параду в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая по Красной площади торжественным маршем пройдут 35 парадных расчетов в количестве более 13 тыс. человек.

В параде будет задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", стратегические ракетные комплексы "Ярс", а также такие перспективные образцы, как танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

Авиация будет представлена 74 самолетами и вертолетами, включая стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ.

Всего военнослужащие проведут 14 совместных тренировок на специальной площадке в Алабино, представляющей собой макет главной площади страны. Кроме того, тренировки к военным Парадам проводятся в 27 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

Во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что готовность автомобилей к параду будет обеспечена. Ранее источник ТАСС в Минобороны сообщал, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков примут участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus.