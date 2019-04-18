Войти
18.04.2019
ТАСС

Автомобили Aurus задействованы в тренировке к параду Победы

271
0
0
Автомобили Aurus Senat
Автомобили Aurus Senat.
Источник изображения: © Владимир Якунин/ТАСС

В Минобороны сообщили, что всего в параде будет задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения и военной техники

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Автомобили Aurus принимают участие в тренировке к военному параду Победы на Красной площади, которая проходит в подмосковном Алабино. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня в подмосковном Алабино в совместной тренировке пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации принимают участие кабриолеты Aurus", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, на парадной площадке, представляющей собой макет главной площади страны, проводится завершающий этап подготовки личного состава, вооружения и военной техники к военному Параду в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая по Красной площади торжественным маршем пройдут 35 парадных расчетов в количестве более 13 тыс. человек.

В параде будет задействовано более 150 единиц современного и перспективного вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", стратегические ракетные комплексы "Ярс", а также такие перспективные образцы, как танки "Армата", БМП "Курганец" и БТР "Бумеранг".

Авиация будет представлена 74 самолетами и вертолетами, включая стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, истребители Су-35С и Су-30СМ.

Всего военнослужащие проведут 14 совместных тренировок на специальной площадке в Алабино, представляющей собой макет главной площади страны. Кроме того, тренировки к военным Парадам проводятся в 27 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий.

Во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что готовность автомобилей к параду будет обеспечена. Ранее источник ТАСС в Минобороны сообщал, что министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков примут участие в параде Победы на Красной площади на кабриолетах Aurus.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Бумеранг
Искандер
РС-24 Ярс
Су-30
Су-35С
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Мантуров Денис
Шойгу Сергей
Похожие новости
04.04.2019
Более ста единиц современного вооружения и военной техники будет задействовано в Параде Победы на Красной площади
09.04.2018
Более 12 тыс. человек и свыше 120 единиц техники пройдут по Красной площади 9 мая
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
11.01.2016
Военная техника, вошедшая в строй ВС РФ в 2015 г.
05.05.2015
Минобороны РФ впервые опубликовало фото новейших образцов техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26