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18.04.2019
Российская газета

Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"

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Источник изображения: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В Подольске начались начал оценочные и сравнительные испытания высокоточного самозарядного снайперского комплекса "Уголек". Новая винтовка разрабатывается Центральным институтом точного машиностроения для военных снайперов по заказу Минобороны РФ.

"На испытаниях будет проверяться возможность достижения характеристик, требуемых заказчиком. Прежде всего представители института проверяют показатели эффективной дальности, кучности и точности стрельбы, а также бронебойного действия боеприпасов для дальнейшего продолжения работ", - говорится в газете "Климовский оружейник".

Конструкторы отметили, что снайперский комплекс "Уголек" будет состоять только из компонентов российского производства.

Оружейники пока не раскрывают тактико-технические характеристики нового снайперского комплекса. Известно только, что новая винтовка разрабатывается в двух калибрах: 7,62х51 мм (.308 Winchester) и 8,6х70 мм (.338 Lapua Magnum), которые используются в странах НАТО.

Кстати, в другой разработке подольских оружейников - снайперском комплексе "Точность", который серийно поставляется в российские спецслужбы, используются патроны калибра 8,6x70 мм, 7,62x56 мм и 7,62x51 мм.


Николай Грищенко

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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