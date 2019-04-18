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18.04.2019
ТАСС

Роскосмос объявит конкурс на модернизацию системы контроля космического мусора

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Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве
Здание госкорпорации "Роскосмос" в Москве.
Источник изображения: Михаил Терещенко / ТАСС

В госкорпорации заявили, что конкурс планируется на середину 2019 года

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Роскосмос планирует в середине года объявить конкурс на модернизацию автоматической системы прогноза опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве. Об этом в среду сообщил директор департамента стратегического планирования и организации космической деятельности госкорпорации Юрий Макаров.

"В середине года будет объявлен конкурс на модернизацию этой системы", - отметил Макаров во время конференции "Космический мусор: фундаментальные и практические аспекты угрозы", проходящей с 17 по 19 апреля.

Он напомнил, что система начала работать 1 января. В ней есть сегменты как Минобороны, так и Российской Академии Наук.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Роскосмос
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