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18.04.2019
ТАСС

Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space

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Старт РН "Zenit 3SL" с плавучего космодрома в Тихом океане. Фотография: Sea Launch. http://www.gazeta.ru/social/2013/02/01/4949441.shtml.

Ранее она возглавляла ЦЭНКИ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Об этом говорится в сообщении на сайте S7 Space.

"S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора ООО "C7 космические транспортные системы" (S7 Space) с 31 марта 2019 года. Решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего генерального директора Сергея Сопова", - говорится в сообщении.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Проекты
Морской старт
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