Рано Джураева назначена гендиректором S7 Space

Ранее она возглавляла ЦЭНКИ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Новым генеральным директором компании "С7 космические транспортные системы" (S7 Space, оператор проектов "Морской старт" и "Наземный старт") назначена Рано Джураева, ранее возглавлявшая Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Об этом говорится в сообщении на сайте S7 Space.

"S7 Group сообщает о назначении Рано Джураевой на должность генерального директора ООО "C7 космические транспортные системы" (S7 Space) с 31 марта 2019 года. Решение о назначении было принято советом директоров компании в связи с истечением полномочий прежнего генерального директора Сергея Сопова", - говорится в сообщении.