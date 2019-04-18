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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

Саудовская Аравия и ОАЭ хотят перекрыть дорогу иранским спутникам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Как с точки зрения экономического развития, так и с точки зрения национального престижа развитие космических технологий стало краеугольным камнем стратегий модернизации Саудовской Аравии и ОАЭ.

Однако в регионе, который охвачен многочисленными конфликтами, космические программы обеих стран также преследуют определенные военные цели, включая противодействие Ирану в области космических технологий, цитирует Регнум статью издания Syndication Bureau.

Космические программы обеих стран могут преследовать определённые военные цели. Достижения в области спутниковых технологий позволяют создать более безопасные платформы связи и расширить возможности в области наблюдения. Например, Саудовская Аравия запустила спутники Sat 5a и Sat 5b, которые способны осуществлять дистанционное зондирование и, возможно, вести наблюдение.

Недавно Иран провел испытания своей ракеты-носителя, которая позволила бы ему выводить на орбиту больше полезных грузов. Несмотря на то, что испытания оказались неудачными, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что эти испытания являются прикрытием для иранской программы по созданию баллистических ракет. 

Саудовская Аравия и ОАЭ хотят свести на нет те преимущества, которыми пользуется Иран благодаря своим спутникам. Саудовская Аравия и ОАЭ всё чаще приобретают технологии, которые позволяют заблокировать спутниковую навигацию беспилотников, после чего беспилотники либо приземляются, либо возвращаются к точке запуска.

 

 

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Страны
Иран
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
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