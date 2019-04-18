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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

Сотрудники ФСБ находятся на оборонном предприятии в Челябинске

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сотрудники УФСБ по Челябинской области проводят оперативно-следственные действия на АО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" (Челябинск, входит в госпорпорацию "Ростех") в рамках уголовного дела о мошенничестве со средствами гособоронзаказа.

В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемых по делу пока нет.

АО "СКБ "Турбина" входит в состав АО "НПО "Высокоточные комплексы"  госкорпорации "Ростех".

Ранее генпрокурор РФ сообщил в докладе Совету Федерации о возбуждении уголовных дел в связи с хищением более 1,6 млрд рублей на подведомственных государственным корпорациям "Ростех" и "Роскосмос" предприятиях. Речь идет о средствах, выделенных для модернизации производства и работы над новым вооружением.

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Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Роскосмос
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ
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