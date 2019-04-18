Согласованы документы для экспорта российского истребителя Су-57

Россия может официально представить экспортную версию Су-57 в ноябре на авиашоу в Дубае, сообщило в марте британское издание Janes со ссылкой на директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

Согласованы все документы, разрешающие экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57.Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный российский источник.

В марте он отмечал, что документы для экспорта Су-57 были на финальном этапе согласования. По словам источника, вопрос носил технический характер и был связан с тем, что самолет получил название Су-57. "У самолета, который раньше назывался Т-50, ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), экспортный паспорт был", - сказал тогда источник.

25 марта глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что у Су-57 есть хорошие экспортные перспективы.

"Что касается конкуренции, то при приобретении такого рода вооружений рассматриваются не только вопросы цены или отдельных характеристик каждого конкретного самолета. Хотя это очень важные параметры, и тут нам есть что предложить", - сказал министр, отвечая на вопрос, удастся ли Су-57 выдержать конкуренцию с американскими истребителями пятого поколения.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.