В военных округах России проводятся армейские игры

В Калининградской области более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 20 единиц техники Балтийского флота участвуют во флотском этапе соревнований понтонно-переправочных подразделений по полевой выучке "Открытая вода - 2019".

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Программа напоминает эстафету в водных видах спорта и предусматривает семь индивидуальных этапов. Участники должны разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а также построить переправу на участке водной преграды.

Общая протяжённость эстафеты - около 2 км.

В Челябинской области стартовали армейские игры "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск".