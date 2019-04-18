Войти
18.04.2019
Военно-промышленный курьер

В военных округах России проводятся армейские игры

425
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 20 единиц техники Балтийского флота участвуют во флотском этапе соревнований понтонно-переправочных подразделений по полевой выучке "Открытая вода - 2019".

Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Программа напоминает эстафету в водных видах спорта и предусматривает семь индивидуальных этапов. Участники должны разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а также построить переправу на участке водной преграды.

Общая протяжённость эстафеты - около 2 км.

В Челябинской области стартовали армейские игры "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БФ
Танковый биатлон
Похожие новости
14.03.2019
Bild (Германия): Путин вооружается против НАТО
14.01.2019
Балтийский флот получил более 30 танков Т-72Б
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
26.12.2016
Десять наиболее важных событий 2016 года
03.09.2013
ВМФ РФ спасает дряхлые самолеты и подлодки модернизацией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.04 10:55
  • 57
Россия не будет участвовать в гонке военных бюджетов с НАТО, заявил Грушко
  • 18.04 10:51
  • 181
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 18.04 10:28
  • 1
Около 30 ед. современных образцов вооружения поступило в войска ЮВО в течение недели
  • 18.04 09:57
  • 27
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 18.04 09:25
  • 2
БТР вооружили беспилотником
  • 18.04 09:23
  • 19
В Госдуме назвали сроки возможной отмены призыва в армию
  • 18.04 09:07
  • 1
Комиссия Генштаба проводит контрольную проверку общевойсковой армии в нескольких западных регионах РФ
  • 18.04 08:57
  • 1
СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне
  • 18.04 08:30
  • 134
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 18.04 07:53
  • 3
Первый замглавы Росгвардии: Керченский пролив будет под охраной ведомства
  • 18.04 05:25
  • 12
Первые комплексы С-350 поступят в армию в конце 2019 года
  • 18.04 04:44
  • 2
Медведев назвал главные задачи оборонно-промышленного комплекса
  • 18.04 04:19
  • 4
F-35 налетел на подводные камни
  • 17.04 23:34
  • 6
Кто против Ил-112В
  • 17.04 23:33
  • 2
Американские СМИ пишут, что РФ якобы готова передать Китаю технологии Ми-26