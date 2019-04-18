В военных округах России проводятся армейские игры
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В Калининградской области более 100 военнослужащих инженерных подразделений и 20 единиц техники Балтийского флота участвуют во флотском этапе соревнований понтонно-переправочных подразделений по полевой выучке "Открытая вода - 2019".
Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Программа напоминает эстафету в водных видах спорта и предусматривает семь индивидуальных этапов. Участники должны разбирать завалы и минно-взрывные заграждения, прокладывать дорогу для автомобильной и боевой техники, а также построить переправу на участке водной преграды.
Общая протяжённость эстафеты - около 2 км.
В Челябинской области стартовали армейские игры "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск".
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