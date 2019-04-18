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18.04.2019
Военное обозрение

Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными

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Латвия, Литва и Эстония не способны самостоятельно защитить свое побережье из-за плохого состояния своих Военно-морских сил. Об этом пишет эстонское издание Postimees со ссылкой на отчет Международного центра оборонных исследований (МЦОИ) в Таллине.

Источник изображения: topwar.ru

Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока". А чтобы справиться с угрозами России, странам Прибалтики необходимо начинать вкладывать в создание собственных военно-морских флотов. В отчете прямо указывается, что силы НАТО не смогут вовремя оказать помощь Прибалтике, поскольку основные силы альянса сосредоточены на защите береговой линии между Америкой и Европой.

Отмечается, что основными боевыми единицами ВМС всех трех республик являются минные тральщики, плохо приспособленные для решения других задач, кроме поиска мин. К тому же все они уже имеют довольно большой срок службы.

В составе ВМС Эстонии имеются три тральщика, произведенные в Великобритании в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века и списанных ВМС Британии в начале 2000-х, ВМС Латвии приобрели четыре старых минных тральщика у Нидерландов, а ВМС Литвы - два тральщика у Германии.

Авторы отчета призывают прибалтийские страны прекращать "тралить мины" и наконец-то закупить что-нибудь более подходящее для ведения боевых действий в морской акватории.

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