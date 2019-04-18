СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне

В китайских СМИ в очередной раз поднимается тема участия танкистов вооружённых сил КНР в соревнованиях танкового биатлона в России. Журналисты китайских СМИ пытаются разобраться в вопросе относительно того, почему "новейшие китайские танки различных модификаций Type-96" который год подряд не могут выиграть соревнования у российских Т-72 (Т-72Б3).

Источник изображения: topwar.ru

Мнение журналистов портала SINA сводится к тому, что дело не в характеристиках китайских и российских танков. А в чём же тогда?

По глубокому убеждению представителей китайского СМИ, вся проблема в судействе и изначальных технических требованиях.

Из опубликованного сегодня материала в китайской прессе:

По всем своим характеристикам наши танки Type-96 превосходят российские Т-72. Они сопоставимы с танками Т-90. Причина, по которой танку Type-96В до сих пор не удалось выиграть этот чемпионат, на самом деле не имеет ничего общего с характеристиками. Зато она имеет большее отношение к российскому грязноватому судейству: в прошлом году танк российской команды явно не попал в цель в виде вертолёта, но российский арбитр фактически решил засчитать поражение цели.

Также в материале заявлено, что к командам предъявляются особые технические требования: танки должны быть примерно равны по своим характеристикам. Китайцы утверждают, что им выставили правила, согласно которым они якобы не должны использовать все возможности своих Type-96B, "чтобы не получить возможности существенно превзойти Т-72Б3".

Из материала:

Иначе для участия в соревнованиях просто выключат зелёный свет. Но это неприятно и делает соревнования скучнее. Нашим танкистам крайне важно участвовать в биатлоне, но при этом использовать все возможности доставляемых для участия в соревнованиях бронемашин.