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18.04.2019
Военное обозрение

СМИ Китая назвали причины поражений Type-96B от Т-72Б3 на биатлоне

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В китайских СМИ в очередной раз поднимается тема участия танкистов вооружённых сил КНР в соревнованиях танкового биатлона в России. Журналисты китайских СМИ пытаются разобраться в вопросе относительно того, почему "новейшие китайские танки различных модификаций Type-96" который год подряд не могут выиграть соревнования у российских Т-72 (Т-72Б3).

Источник изображения: topwar.ru

Мнение журналистов портала SINA сводится к тому, что дело не в характеристиках китайских и российских танков. А в чём же тогда?

По глубокому убеждению представителей китайского СМИ, вся проблема в судействе и изначальных технических требованиях.

Из опубликованного сегодня материала в китайской прессе:

По всем своим характеристикам наши танки Type-96 превосходят российские Т-72. Они сопоставимы с танками Т-90. Причина, по которой танку Type-96В до сих пор не удалось выиграть этот чемпионат, на самом деле не имеет ничего общего с характеристиками. Зато она имеет большее отношение к российскому грязноватому судейству: в прошлом году танк российской команды явно не попал в цель в виде вертолёта, но российский арбитр фактически решил засчитать поражение цели.

Также в материале заявлено, что к командам предъявляются особые технические требования: танки должны быть примерно равны по своим характеристикам. Китайцы утверждают, что им выставили правила, согласно которым они якобы не должны использовать все возможности своих Type-96B, "чтобы не получить возможности существенно превзойти Т-72Б3".

Из материала:

Иначе для участия в соревнованиях просто выключат зелёный свет. Но это неприятно и делает соревнования скучнее. Нашим танкистам крайне важно участвовать в биатлоне, но при этом использовать все возможности доставляемых для участия в соревнованиях бронемашин.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Type 96
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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1 комментарий
№1
18.04.2019 08:57
Надо же, даже китайцы поняли, что их дурят на танковом биатлоне!
     Пока  на танковом биатлоне не будет средств объективного контроля результатов стрельбы и преодоления препятствий, так оно и будет! Наши судьи, это Наши "судьи"! Самое обидное не это, самое обидное то, что и результаты боевой подготовки оцениваются примерно так же,  результаты практически всегда отличные, главное,чтоб снаряды летели в ту сторону, а куда они попадают неважно!
+1
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