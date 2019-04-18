Bloomberg (США): последняя провокация Турции не может остаться без ответа

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его сомнительный, по мнению некоторых союзников, план по приобретению российской системы противоракетной обороны — уже «завершенная сделка». Вызывающий жест Эрдогана переходит всякие границы, возмущается «Блумберг». НАТО пора вывести Турцию на чистую воду: уж не хочет ли она собирать данные для России?

Вызывающий жест Эрдогана - покупка российской системы противоракетной обороны - переходит всякие границы. НАТО пора вывести Турцию на чистую воду. На минувшей неделе президент Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) в очередной раз заявил, что его вызывающий вопросы план по приобретению российской системы противоракетной обороны является "завершенной сделкой", хотя США предупреждали, что тем самым Россия может получить доступ к секретной информации противовоздушной обороны НАТО.

В условиях набирающей обороты словесной войны эту угрозу не следует преуменьшать. Российская система С-400 способна сбивать истребители НАТО. кроме того, ожидается, что после завершения покупки Турция будет получать техническую поддержку из Москвы. Это может позволить России получить представление о стратегически важных американских технологиях - особенно тех, которые используются истребителем-невидимкой F-35, в создании которого участвует Турция.

Данное решение не только чревато опасностями, но и губительно для самой Турции. Соединенные Штаты приостановили поставки оборудования F-35 в Турцию несмотря на то, что турецкие компании должны были производить детали для самолетов на сумму около 12 миллиардов долларов, а турецкие ВВС планировали закупить примерно сто из них. Турция также отклонила щедрое предложение США по ракетному комплексу той же категории "Пэтриот" (Patriot). А ведь в противном случае всех этих неприятностей можно было избежать.

Тот факт, что Эрдоган вообще решил принять российское предложение, объясняется не столько вопросами безопасности, сколько собственными представлениями президента о том, что Турция чрезмерно полагается на военную и экономическую поддержку Запада, а также досадой по поводу критики, которую Америка и Европа высказывают в адрес его с каждым разом все более авторитарного правления. Эрдоган - единственный среди лидеров НАТО, который использует воинственную антизападную риторику вплоть до обвинений союзных стран в попытке свергнуть его правительство. Очевидно, турецкий президент считает, что эти регулярные акты вероломства останутся безнаказанными. Исторически Турция играет важную роль в сдерживании наиболее серьезных угроз безопасности НАТО - российского экспансионизма и исламского терроризма.

Однако представления Турции о собственной значимости завышены. Отнюдь не являясь бастионом в противостоянии России, Турция при Эрдогане только углубила свои экономические связи с Москвой, а также укрепила сотрудничество в области безопасности. А вклад Турции в борьбу с терроризмом никогда не выходил за рамки ее собственных интересов.

Теперь НАТО должна доказать, что коллективная безопасность альянса важнее мелких расчетов одного его члена. Турция должна быть отстранена от производственной программы F-35 - другие страны-члены с радостью возьмут ее долю на себя - и от покупки самолетов. Администрация Дональда Трампа также должна ввести санкции, как это было сделано в прошлом году в отношении Китая, который покупал российские самолеты и ракетные системы.

Если Эрдоган не образумится, альянс должен быть готов к тому, чтобы понизить степень участия Турции в любой совместной военной деятельности. В случае необходимости США могут последовать примеру Германии и вывести контингент с авиабазы Инджирлик; одной из осуществимых альтернатив здесь выступает авиабаза Муваффак ас-Салти (Muwaffaq Salti) в Иордании.

Со своей стороны Эрдоган должен признать, что членство в НАТО вот уже почти семь десятилетий служит военным, политическим и экономическим интересам Турции. Несмотря на свою риторику Эдроган, скорее всего, понимает, что альтернативой альянсу является растущая зависимость от России - лидеру, который ценит свою геополитическую автономию, это едва ли придется по душе.

Членство в западном альянсе пока является лучшим вариантом для Турции. Но оно подразумевает уважение к коллективным интересам группы. Эрдогану необходимо его продемонстрировать.

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