Спущен на воду головной патрульный корабль LMS для ВМС Малайзии

ЦАМТО, 17 апреля. На верфи китайской судостроительной компании Wuchang Shipbuilding спущен на воду первый из четырех заказанных ВМС Малайзии патрульный корабль прибрежной зоны LMS (Littoral Mission Ships).

По информации Jane's Navy International, корабль, получивший наименование 111 "Керис", был спущен на воду 15 апреля в Ухане, Китай.

Как сообщал ЦАМТО, 20 марта 2017 года компания Boustead Holdings Berhad (BHB) объявила о получении ее подразделением BN Shipyard (Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd) от Министерства обороны Малайзии письма с принятием предложения (контракта) о поставке ВМС страны совместно с китайским партнером четырех патрульных кораблей прибрежной зоны LMS. BN Shipyard выступала основным подрядчиком проекта и в рамках китайско-малазийского межправительственного соглашения должна была обеспечить поставку кораблей в течение 4 лет с момента вступления контракта в силу совместно с компанией-партнером из Китая (CSIC). Стоимость контракта составила 1,17 млрд. малаз. ринггитов (86,1 млн. долл.). Планировалось, что первые два корабля LMS будут построены по китайскому проекту на верфи Wuchang Shipbuilding в Китае в 2019 и 2020 гг., еще два – на верфи BN Shipyard в Лумуте (Малайзия) в 2021 году. Реализация программы должна была расширить возможности малазийской судостроительной промышленности и снизить зависимость ВМС страны от иностранных поставщиков.

Тем не менее, 15 марта этого года BHB объявила о пересмотре условий контракта на поставку кораблей. Правительство Малайзии дало согласие на то, что все четыре корабля будут построены в Китае, а стоимость поставки будет снижена до 1,048 млрд. малаз. ринггитов. В настоящее время стороны ведут переговоры о заключении соглашения, в рамках которого BNS будет обеспечивать поддержку, обслуживание и ремонт всех четырех кораблей в процессе их эксплуатации. Не исключено, что изменение условий контракта повлияет и на график поставки.

Резка первой стали для строительства головного корабля серии началась на предприятии в Ухане 31 июля 2018 года. Закладка киля состоялась в октябре 2018 года. Одновременно началась резка стали для постройки второго корабля.

По данным малазийских СМИ, патрульные корабли будут построены на базе модифицированного проекта корабля класса "Дуржой" (Durjoy), которые в 2013 году были построены на предприятии Корпорации судостроительной промышленности Китая (CSIC) для ВМС Бангладеш.

Длина корабля LMS составит 68,8 м, ширина – около 9 м, осадка – 2,8 м, полное водоизмещение – около 700 т. Корабль будет оснащен ГЭУ на базе дизельных двигателей MTU. Максимальная скорость – 22 узла, дальность плавания – 2000 морских миль на скорости 15 узлов. LMS может быть вооружен 30-мм или 20-мм дистанционно управляемым модулем вооружения и двумя креплениями для 12,7-мм пулеметов. Корабль будет нести две надувных шлюпки с жестким корпусом (RHIB).