Юрий Борисов: стройка на космодроме "Восточный" не будет останавливаться

ЦАМТО, 17 апреля. Вопрос пересмотра стоимости строительства первой и второй очередей космодрома "Восточный" не стоит, стройка не будет останавливаться.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 16 апреля вице-премьер Юрий Борисов после совещания главы государства с членами Совбеза.

"Что касается цен первой и второй очереди, вопрос пересмотра не стоит. Вы знаете, что первая очередь выполнена примерно на 64%. Практически сегодня идет расторжение контрактов с подрядчиками – в основном это Минобороны. По мере возврата авансов и неотработанных средств будет продолжено финансирование первой очереди. Но для того, чтобы не сдерживать строительство и выполнить все обязательства и готовность инфраструктуры к пусковым услугам, в первую очередь "Союза-5" и "Ангары-5" на "Восточном", стройка не будет останавливаться, и будут задействованы средства второго этапа", – сказал журналистам. Ю.Борисов.