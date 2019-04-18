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18.04.2019
ЦАМТО

Юрий Борисов: стройка на космодроме "Восточный" не будет останавливаться

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Космодром "Восточный"
Космодром "Восточный".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Агеенко

ЦАМТО, 17 апреля. Вопрос пересмотра стоимости строительства первой и второй очередей космодрома "Восточный" не стоит, стройка не будет останавливаться.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 16 апреля вице-премьер Юрий Борисов после совещания главы государства с членами Совбеза.

"Что касается цен первой и второй очереди, вопрос пересмотра не стоит. Вы знаете, что первая очередь выполнена примерно на 64%. Практически сегодня идет расторжение контрактов с подрядчиками – в основном это Минобороны. По мере возврата авансов и неотработанных средств будет продолжено финансирование первой очереди. Но для того, чтобы не сдерживать строительство и выполнить все обязательства и готовность инфраструктуры к пусковым услугам, в первую очередь "Союза-5" и "Ангары-5" на "Восточном", стройка не будет останавливаться, и будут задействованы средства второго этапа", – сказал журналистам. Ю.Борисов.

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Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Восточный Космодром
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