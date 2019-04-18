ВСУ платили французам за дефектные системы глушения противника
Французская компания Thales six поставила на Украину дефектные системы радиоэлектронного противодействия TRC274SDJ. Эти широкополосные тактические глушители предназначены для разрушения, нейтрализации или обмана всех типов радиосвязи противника, и украинская армия собиралась использовать их на Донбассе.
О дефекте в продукции известного мирового производителя стало известно из таможенной накладной, размещенной на сайте экспортно-импортных операций Importgenius. В ней говорится о том, что Thales six отправила в адрес госкомпании "Укринмаш", которая входит в состав "Укрспецэкспорта", три инсталляционных мачты из набора антенн 302500 МГц с несколькими интерфейсами для крепления антенн. "Импорт осуществляется на безоплатной основе для исправления выявленного дефекта", - говорится в таможенной декларации от 1 декабря 2018 года. Груз весом 63 кг оценили в 6,2 тыс. евро.
Судя по характеристикам, инсталляционные мачты предназначались для первых трех закупленных Украиной систем радиоэлектронного противодействия TRC274 SDJ, поставленных еще в 2016 году. Три системы, устанавливаемые на спецтранспорт, весили около 4 тонн и стоили украинской армии $ 8,7 млн. В ноябре прошлого года Thales six доукомплектовала TRC274 SDJ радиостанциями TRC9310, после чего, очевидно, и были выявлены дефекты, говорит Eadaily.
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