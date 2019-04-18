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18.04.2019
Военно-промышленный курьер

ВСУ платили французам за дефектные системы глушения противника

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Источник изображения: vpk-news.ru

Французская компания Thales six поставила на Украину дефектные системы радиоэлектронного противодействия TRC274SDJ. Эти широкополосные тактические глушители предназначены для разрушения, нейтрализации или обмана всех типов радиосвязи противника, и украинская армия собиралась использовать их на Донбассе.

О дефекте в продукции известного мирового производителя стало известно из таможенной накладной, размещенной на сайте экспортно-импортных операций Importgenius. В ней говорится о том, что Thales six отправила в адрес госкомпании "Укринмаш", которая входит в состав "Укрспецэкспорта", три инсталляционных мачты из набора антенн 302500 МГц с несколькими интерфейсами для крепления антенн. "Импорт осуществляется на безоплатной основе для исправления выявленного дефекта", - говорится в таможенной декларации от 1 декабря 2018 года. Груз весом 63 кг оценили в 6,2 тыс. евро.

Судя по характеристикам, инсталляционные мачты предназначались для первых трех закупленных Украиной систем радиоэлектронного противодействия TRC274 SDJ, поставленных еще в 2016 году. Три системы, устанавливаемые на спецтранспорт, весили около 4 тонн и стоили украинской армии $ 8,7 млн. В ноябре прошлого года Thales six доукомплектовала TRC274 SDJ радиостанциями TRC9310, после чего, очевидно, и были выявлены дефекты, говорит Eadaily.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Компании
Thales
Укрспецэкспорт
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